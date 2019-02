O português Artur Soares Dias vai estar entre os 12 videoárbitros (VAR) designados pela UEFA para um seminário da FIFA, entre 25 de fevereiro e 01 de março, confirmou hoje à Lusa fonte da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O seminário, que vai ocorrer em Doha, no Qatar, visa preparar as competições do organismo que rege o futebol mundial de 2019, acrescentou a mesma fonte federativa.

O árbitro da associação do Porto, de 39 anos, esteve como VAR no Mundial2018 e no Mundial de clubes de 2017.