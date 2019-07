Arresto atinge parte e não a totalidade da Quinta Monte Palace de Joe Berardo

O Juízo Central Civil do Funchal ordenou o arresto de parte da Quinta Monte Palace Tropical Garden na sequência de uma providência cautelar movida pela Caixa Geral de Depósitos (CGD), confirmou à Lusa fonte ligada ao processo.

O arresto incide sobre um edifício onde outrora funcionou um escritório da Fundação Berardo, e é a residência fiscal de Joe Berardo, explicou a mesma fonte.

“Não atinge o Museu, nem a área de plantas, a lagoa central com cisnes da Austrália, Tasmânia, Nova Zelândia, Islândia e Escandinávia, nem as galerias com coleções de esculturas, minerais e painéis de azulejos”, referiu.

Uma propriedade que valerá várias dezenas de milhões de euros.