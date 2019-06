Motociclismo Arranque falhado para o ‘Nacional’ de Rally Raid Por

Bruno Santos, nas motos, e David Rodrigues, nos SSV, não vão iniciar a defesa dos respetivos títulos no próximo fim de semana em Mação, já que aquela que seria a prova de abertura da temporada nacional de Rally Raid foi cancelada.

O evento, organizando conjuntamente pelo MAC TT de Mação e a Escuderia de Castelo Branco não teve a adesão desejada por parte dos pilotos, e por isso, e dadas “as expetativas e compromissos assumidos, seria impossível cumprir o programa definido”.

Com o cancelamento desta prova, o arranque do Campeonato Nacional Rally Raid – AJP fica marcado para 19 e 20 de outubro em Góis, a primeira das quatro provas que restam no calendário.