Arranque de temporada de ralicross em pleno inverno

O Campeonato de Portugal de Ralicross, Kartcross e Super Buggy (PTRX) arranca este ano mais cedo, já este fim de semana, em Sever do Vouga.

Uma época que tem um calendário mais extenso, novas regras e no kartocross há a novidade do Troféu Toyo 2020.

A pista do Alto do Roçário é, mais uma vez, o ‘palco’ onde o Vouga Sport Clube leva a efeito este primeiro evento da nova temporada, que deverá contar com mais de meia centena de concorrentes divididos pelas várias categorias.

Obviamente que a categoria Super 1600 é a que concentra mais atenções, devido à qualidade das máquinas em presença, sendo que a categoria ‘rainha’ reúne mais de uma dezena de participantes, destacando-se também a estreia do campeão nacional 2 RM, João Novo, com um Citroën C2, bem como o regresso de Bruno Gonçalves com o Citroën Saxo Kit Car.

Na Nacional A1.6 Pedro Tiago defende o título, face a uma concorrência forte, onde José Teixeira espera poder ser o seu maior opositor, mais até que na época passada, conseguiu quebrar a série vitórias consecutivas do campeão, numa categoria onde se regista o regresso do ex-campeão da Iniciação, Rafael Rocha.

A Iniciação – Troféu Ernesto Gonçalves regista também o regresso do vice-campeão Gonçalo Novo, bem como as participações de André Monteiro, recuperado do acidente que teve no ano passado em Lousada, ou de Rafael Rego.

Mário Barbosa também está de regresso, mas agora ao volante de um kartcross, enfrentando nomes como os do campeão Jorge Gonzaga, que estreia um RBS Motorclub RX1.

Tanto os Supercar como os Super Buggy vão beneficiar da realização do novo Troféu Toyo 2020. Trata-se de uma competição que visa a incentivar o uso de um único tipo de pneus nas categorias Super Buggy, Iniciação – Troféu Ernesto Gonçalves e Nacional 2RM. Desta forma pretende-se nivelar andamentos, reduzir custos e ter ainda um incentivo muito positivo com prémio aliciantes no final da época. A Toyo Tires, reforça assim o apoio à modalidade, em conjunto com a FPAK, Promoção do Campeonato e todos os clubes organizadores.

O 46º Ralicross de Sever do Vouga inicia-se no Sábado, dia sete, às 14h00 e prolonga-se até Domingo, dia oito, estando a fase final da prova prevista a partir das 14h00.