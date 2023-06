Nas Notícias Arrancar cabelos brancos faz nascer mais? Por

Perceba se é mito ou verdade que arrancar cabelos brancos provoca o aparecimento de mais

Com o avançar da idade é natural que apareçam cada vez mais cabelos brancos. E algumas pessoas alinham no ditado popular de que arrancar cabelos brancos faz nascer mais. Mas será isso verdade ou mito?

À luz dos conhecimentos científicos atuais, retirar cabelos brancos não provoca um aparecimento em maior número de outros cabelos da mesma cor. O que pode acontecer é que apareça um cabelo branco no mesmo local do que foi retirado.

Estudos médicos salientam que a retirada de cabelos brancos não é aconselhável, pois pode danificar o seu couro cabeludo. Mas é apenas um mito que se diga que arrancar um fio de cabelo branco leve ao aparecimento de mais. Os cabelos brancos não se multiplicam por arrancar um.

Por que ficamos com os cabelos brancos com o passar da idade?

Com o avanço da idade os cabelos perdem a cor mais preta e ficam cada vez mais brancos. Primeiramente, vai ficando uma tonalidade grisalha nas cabeças até que os cabelos mais escuros acabam por ser rendidos por cabelos de cor branca, que ao longo do tempo, com o seu aparecimento, chamam a atenção.

E isso acontece por conta da melanina, que é o pigmento produzido nos melanócitos, e que está presente na raiz do cabelo.

A quantidade de melanina no cabelo diminui com o passar do tempo e, por isso, aparecem cada vez mais cabelos brancos.

Os dermatologistas determinaram cientificamente que ficar com o cabelo branco dá pelo nome de canície.

E a canície poderá acontecer geralmente entre os 30 e os 40 anos, intensificando-se depois desse período de tempo no que toca à idade.

Porém, fatores genéticos podem ajudar a explicar que pessoas tenham cabelos de cor branca antes mesmo dessa idade ou até o contrário, quando o processo de aparecimento de cabelos brancos apareça mais tarde que os 40 anos de idade.

O que é o peróxido de hidrogénio?

Um estudo divulgado em 2009 na prestigiada revista FASEB Journal, e que serve de bússola aos dermatologistas, estabeleceu que o cabelo branco aparece por conta do peróxido de hidrogénio no folículo piloso.

O peróxido de hidrogénio tende a ter uma presença mais significativa em idades avançadas já que a catalase, que é uma enzima antioxidante, não consegue destruir de forma mais intensa o peróxido de hidrogénio. Ora esta toxina acaba por se acumular em maior número e a ter como reflexo o aparecimento de cabelos brancos, já que o peróxido de hidrogénio tem interferência na melanina, que dá cor ao cabelo, como vimos em cma.

Mas a coloração poderá acontecer mesmo antes do envelhecimento ser mais acentuado. Por isso, há adolescentes que podem ter cabelos mais brancos. É tudo uma questão genética.

Cuidados com o sol

É fundamental proteger a cabeça do sol em qualquer idade mas quem tem o cabelo branco não se deve esquecer de um chapéu para o sol, se possível com abas largas para acautelar também outras zonas da cabeça, como as orelhas.

O cabelo branco não tem a proteção das cores e por isso, se sofrer com o sol, poderá ficar com uma cor mais amarelada.

Tenha uma vida saudável e procure proteger-se do sol em todas as idades mas, logicamente, com o passar dos anos, esses cuidados devem ser redobrados.

O stress acentua o aparecimento de cabelos brancos?

Existem vários estudos e literatura a respeito deste tema mas a verdade é que até agora a ciência não conseguiu provar que existe uma causa e efeito do stress no processo de aparecimento de cabelos brancos.

O fator que mais consenso reúne entre investigadores é do da genética como razão para explicar um aparecimento mais precoce ou mais tardio de cabelos de cor branca.

Em todo o caso, continuam a ser feitos trabalhos científicos para perceber se o stress potencia o aparecimento de um maior número de cabelos de cor branca.

Independentemente da cor do cabelo, importa não esquecer que não é bom viver num estado de stress frequente.

Como controlar o stress?

É que o stress aumenta o risco de doenças cardiovasculares mas não só. A ciência já provou que o stress não é um bom amigo para um estilo de vida saudável.

Por isso, evite andar em stress e aprenda a controlar esse estado, se for o seu caso, se possível com recurso a pequenas estratégias que são bem simples.

Tome nota de situações que lhe provocam stress ao longo do dia. Depois, perceba como é que reage normalmente perante essas situações.

Veja ainda como poderá melhorar e ultrapassar o stress e procure estabelecer um plano para ultrapassar o stress.

Não coloque de parte a possibilidade de recorrer a ajuda especializada para enfrentar o stress. Direcione a sua vida para um estado mental tranquilo.