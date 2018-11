Arranca hoje festival Caminhos do Cinema com 74 horas de programação

O festival Caminhos do Cinema arranca hoje, com um simpósio em São João da Madeira, e prossegue no sábado, em Coimbra, onde vão ser exibidas 74 horas de filmes até 01 de dezembro, num evento focado na produção nacional.

Os Caminhos do Cinema começam hoje com a realização do simpósio “Fusões no Cinema”, em São João da Madeira, enquanto que no sábado se inicia a competição da seleção principal do festival no Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV), em Coimbra.

Na sua 24.ª edição, o festival dedicado ao cinema português vai contar com 26 longas-metragens, 110 curtas, 17 documentários e 21 animações, num total de 74 horas, cinco minutos e 55 segundos de “novos caminhos”, revelou o festival.

A Seleção Caminhos vai ter exibições no TAGV às 15:00, 17:30 e 21:45, sendo que a Seleção Ensaios (destinada a obras produzidas em contexto académico) é exibida no cinema do Alma Shopping, assim como alguns filmes da secção competitiva principal, que são ali repostos. O mini auditório Salgado Zenha acolhe a secção Caminhos Mundiais e Outros Olhares (secção para filmes de carácter ensaístico e experimental).

A estreia nacional de “Até que o porno nos separe”, de Jorge Pelicano, a primeira longa-metragem de Leonor Teles, “Terra Franca”, o “O Canto do Ossobó”, de Silas Tiny, o policial “Cabaret Maxime”, de Bruno de Almeida, ou a adaptação de João Botelho do livro “Peregrinação”, de Fernão Mendes Pinto são algumas das propostas do Caminhos para a secção principal.

O festival termina a 01 de dezembro, com a cerimónia de entrega dos prémios nas diferentes categorias e secções competitivas.

O bilhete simples custa entre três e quatro euros, o bilhete para dez sessões entre 15 e 20 euros e o passe de livre-trânsito entre 25 a 30 euros.