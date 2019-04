Motociclismo Armindo Neves quer continuar a vencer no Raid da Ferraria Por

Armindo Neves quer dar continuidade à boa época que está a realizar no Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno tentando nova vitória entre os veteranos no Raid Ferraria, que este fim de semana se disputa no Ribatejo e Alto Alentejo.

Contando mais uma vez com a fiabilidade da SWM 300 R da equipa SWM/Lusomotos/Lopes & Gomes, o piloto de Avis procura este fim de semana aquela que seria a sua quarta vitória consecutiva.

Com uma moto recuperada depois da Baja de Loulé, onde Armindo Neves sofreu uma queda, o piloto espera que as lesões que o impediram de treinar não signifique um impedimento para obter mais um bom resultado, ainda por cima numa prova onde praticamente ‘joga em casa’.

“Não tive oportunidade de treinar, pois ainda estive a recuperar da queda que sofri em Loulé e também no Pinhal. A do Pinhal deixou-me muito maltratado. Esta deixou apenas algumas esfoladelas e outras tantas nódoas negras, mas já me sinto bem e estou forte física e mentalmente para enfrentar mais este desafio, num tipo de terreno que gosto bastante”, afirma o piloto alentejano.

Armindo Neves não esquece também o facto de pela primeira vez ter um companheiro de equipa: “Queria ainda destacar e dar as boas-vindas ao Fábio Belo que se junta à equipa SWM para o resto do campeonato e desejar-lhe muita sorte neste projeto. Que juntos consigamos representar a marca e o seu distribuidor oficial, a Lusomotos, de forma condigna e empenhada”.

O 32º Raid TT da Ferraria disputa-se na zona de Abrantes e Gavião. A prova arranca no sábado com a realização da primeira etapa que compreende um setor seletivo de 42,5 quilómetros. No domingo os concorrentes terão pela frente uma dupla passagem por um troço com 88 quilómetros.