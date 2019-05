Motociclismo Armindo Neves motivado para Reguengos de Monsaraz Por

Depois de quatro vitórias na classe de Veteranos em outras tantas provas, Armindo Neves está de regresso ao Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno para disputar a Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal.

No evento alentejano do próximo fim de semana, o piloto da SWM – Lusomotos tem o objetivo de somar mais um triunfo na sua categoria e ficar mais perto de conquistar o respetivo título.

Armindo Neves tem tido uma época com muitas alegrias e também algum sofrimento, como consequência de algumas quedas e lesões que felizmente não o impediram de estar à partida de todas as provas, embora tenham de alguma forma condicionado a sua performance a partir da violenta queda sofrida na Baja do Pinhal e depois também em Loulé.

“Estou apostado em vencer, pois é sempre essa a minha ambição em cada jornada do CNTT na qual participo. Quero tentar vencer entre os veteranos e poder dignificar, uma vez mais, quem me apoia e patrocina. Identifico-me muito com esta prova, pois é o tipo de pistas rápidas que mais gosto e mais ao meu jeito. Apesar disso, vou encarar esta ronda com muita determinação, mas também com alguma calma e prudência para não arriscar demasiado”, afirma o piloto de Avis antes do evento do próximo fim de semana.

A Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal é composta duas etapas que compreendem um prólogo e dois setores seletivos. Desportivamente a prova arranca na manhã de sábado, dia 25 de maio, com o prólogo de 7,2 quilómetros. Ainda no mesmo dia cumpre-se o primeiro setor seletivo com 151 quilómetros. No domingo, disputa-se a segunda etapa que terá um troço cronometrado de 80 quilómetros.