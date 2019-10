Motociclismo Armindo Neves festejou o título de veteranos em Portalegre Por

Armindo Neves festejou 30 anos da sua estreia na Baja Portalegre 500 com um segundo lugar da classe de Veteranos na competição de motos.

O piloto da SWM Luso Motos foi 26º da classificação geral num evento que marcou a conclusão de uma época onde obteve cinco triunfos na sua classe, e onde a sua moto não deu grandes problemas.

“Esta edição da Baja de Portalegre tem muito significado, pois foi onde me estreei há 30 anos atrás. Para além disso, é uma prova que decorre na minha terra, onde estão os meus amigos e a minha família e, por isso, é sempre especial”, começou por sublinhar Armindo Neves sobre esta sua participação.

O piloto diz que a prova lhe correu melhor no sábado do que na sexta-feira: “No segundo dia correu tudo bem, mas no primeiro dia, o SS que percorremos não parecia efectivamente o Portalegre. Foi um troço que não me correu nada bem, o que fez com que saísse um pouco atrasado no Sábado”.

“Já no SS3 consegui imprimir o meu ritmo, recuperei muitos lugares e terminei a corrida em 26º da geral e 2º entre os Veteranos, o que é desde logo um resultado que me deixa bastante satisfeito. Uma vez mais a minha assistência esteve fantástica e quero aproveitar igualmente para agradecer ao Telmo e à MotoGardunha o contributo e ajuda fundamentais que deram à nossa equipa, essenciais para este desfecho”, destacou ainda Armindo Neves.

O piloto da SWM Lusomotos acrescentou que se tratou de um campeonato onde tudo correu conforme o planeado: “Terminámos todas as corridas. Vencemos cinco delas, fizemos dois segundos lugares, ganhámos o Campeonato e a mota não deu o mínimo problema. Se no início da época pouca gente conhecia a SWM, penso que neste momento já ninguém terá dúvidas da viabilidade deste projeto”.

“Estamos todos de parabéns, principalmente os nossos patrocinadores e a nossa equipa. Encerrámos em Portalegre um ciclo e um ano fantástico para todos. Para o ano irei continuar com a mesma marca embora com uma cilindrada diferente, mas estou muito satisfeito com a performance e a fiabilidade da mota”, concluiu Armindo Neves.