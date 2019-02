Motociclismo Armindo Neves estreia SWM em Góis Por

Armindo Neves vai estrear a sua nova SWM RS 300R na primeira prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, que este fim de semana se diputa em Góis.

Na prova que tem como palco a Serra do Rabadão e o vale do Rio Ceira, o piloto alentejano quer ganhar ainda mais experiência com a moto que vai tripular durante a temporada de 2019.

“Tenho já alguns quilómetros feitos com a SWM RS 300R que me vai acompanhar ao longo da temporada e estou muito entusiasmado pela estreia em competição que está prestes a acontecer, uma vez que acho a moto fantástica e muito intuitiva de conduzir”, começa por referir Armindo Neves.

E o piloto alentejano acrescenta: “O meu grande objetivo passa por usufruir das excelentes provas do Campeonato e promover de forma digna esta marca que se está a lançar no mercado português. Um muito obrigado a todos os que tornaram este projeto possível”.

O 26º Raid Paraíso TT de Góis vai-se disputar a partir de sábado, com o Prólogo que vai ser composto por cerca de 12 km, todos percorridos na Serra do Rabadão. Já no Domingo será cumprida uma especial com 97 km que será percorrida por duas vezes. No total, a prova contará com cerca de 206 km disputados ao cronómetro.