Motociclismo Armindo Neves consegue terceiro êxito da época Por

Armindo Neves obteve a sua terceira vitória consecutiva na categoria de veteranos no Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno.

Na Baja de Loulé o piloto alentejano voltou a brilhar aos comandos da SWM RS 300R, somando mais um triunfo na sua categoria, depois dos mais de 250 quilómetros disputados ao cronómetro, repartidos entre um prólogo e três setores seletivos com pouco mais de 80 quilómetros cada.

Com um prólogo menos conseguido devido às lesões contraídas na Baja TT do Pinhal e à impossibilidade de treinar, Armindo Neves foi ganhando ritmo ao longo do dia terminando o primeiro setor na segunda posição entre os veteranos.

O piloto de 48 anos admitiu que “o prólogo não correu nada bem para si”, e que “ainda estava com algumas dores e sem treinar”, revelando: “Foi estranho sentar-me na mota e arrancar para o prólogo. Por isso arranquei um pouco mais atrasado para o primeiro sector, mas, entretanto, na tarde de sábado já me senti bastante melhor e rolei já a um ritmo médio, terminando o dia em 2º lugar dos veteranos, atrás do Bernardo”.

A vitória na classe pareceu mais difícil de concretizar quando, sensivelmente a meio do segundo setor seletivo, Armindo Neves sofreu uma aparatosa queda que deixou a mota muito maltratada. Felizmente que no final do troço pode contar com o excelente desempenho da sua equipa, que conseguiu reparar a mota, permitindo assim ao piloto atacar no último sector seletivo e conquistar a tão ambicionada vitória.

“No SS2 de domingo sofri uma queda muito forte, numa zona que, a meu ver, estava muito mal marcada, pois era bastante perigosa, provocando a queda de vários pilotos. Foi numa passagem de uma ribeira com o fundo em cimento e cheio de lodo. Vinha muito depressa e a queda foi feia, deixando a SWM muito maltratada, pelo que, quase tive de me arrastar até ao final do troço”, contou o piloto alentejano.

Armindo agradece Telmo da Moto Gardunha que, em 40 minutos conseguiu deixar a mota em condições para poder atacar em SS3. “Foi espetacular. Desta forma, quando arranquei para o último troço dei o meu máximo e consegui vencer entre os veteranos com uma margem confortável. Foi uma prova bastante sofrida, mas com uma vitória muito saborosa e onde uma vez mais, a mota não teve o mais pequeno problema e esteve sempre excelente apesar da queda”.

O Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno 2019 continua nos dias 27 e 28 de abril com o Raid da Ferraria, quarta prova desta temporada.