Motociclismo Armindo Neves campeão de Veteranos em Idanha-a-Nova Por

Quando ainda falta disputar uma prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, Armindo Neves sagrou-se já Campeão entre os veteranos. Título alcançado na Baja TT de Idanha-a-Nova.

Nesta sexta e penúltima prova CNTT, o piloto alentejano de 49 anos mostrou desde o prólogo e do primeiro setor seletivo ao que ia, conseguiu ainda assim uma escassa vantagem de quatro segundos, partindo para o segundo dia determinado a alcançar o cetro.

“Consegui ficar à frente da corrida embora nada tenha arriscado”, sendo que no domingo o lema foi “trazer a mota até ao fim, sem sustos ou percalços”, diz Armindo Neves, que destaca o facto de ter andado “rápido” mas sem forçar “demasiado, porque também não era o objetivo”.

O piloto diz que no evento da Escuderia de Castelo Branco alcançou tudo a que se tinha proposto na deslocação à Beira Baixa: “O meu objetivo era sair daqui com o título, para poder chegar a Portalegre e fazer uma prova sem qualquer pressão. Foi um ano brilhante, neste que é o primeiro ano da SWM com a Lusomotos”.

“Tive um apoio fantástico da parte dos patrocinadores e para mim era também muito importante devolver-lhes esse apoio e poder oferecer-lhes o título. O Team SWM – Lusomotos – Lopes & Gomes SA está, por isso, de parabéns.

Toda a minha equipa foi fantástica, a mota não deu o mínimo problema em toda a época, revelando uma competitividade e fiabilidade extraordinárias”, salienta também Armindo Neves.

O piloto alentejano acrescenta: “Estou muito satisfeito. Por fim, quero dedicar este título a uma pessoa que infelizmente já cá não está há dois anos e que foi alguém que sempre me apoiou muito e vibrava bastante com as corridas. Essa pessoa é o meu Pai e é a ele que quero dedicar a conquista deste campeonato”.