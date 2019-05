Motores Armindo Araújo quer “repetir o resultado do ano passado” Por

Armindo Araújo e Luís Ramalho venceram a competição do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) na edição 2018 do Rali de Portugal e o seu objetivo é repetir esse resultado.

Embora a prova lusa do Campeonato do Mundo seja um enorme desafio, pela sua dureza e extensão, a dupla do Team Hyundai Portugal está confiante de que pode terminar numa das posições cimeiras do CPR no evento organizado pelo ACP Motorsport.

Foto: Ricardo Cachadinha

A motivação de Armindo Araújo é muito grande, pois trata-se de uma dos momentos altos para qualquer piloto de ralis nacional, e o ‘nosso’ campeão em título não é exceção: “O Rali de Portugal é sempre um momento especial para qualquer piloto, sobretudo para os pilotos portugueses, que sentem uma emoção muito forte ao receber o apoio do público em alguns dos troços mais espetaculares do mundo”.

“Subimos ao pódio na última prova em Mortágua, e se possível agora gostaríamos de repetir o resultado do ano passado no Rali de Portugal, sabendo no entanto que é uma prova longa e muito difícil”, considera o piloto de Santo Tirso.

Armindo Araújo também se manifesta curioso com a nova etapa da prova na região centro: “Nunca lá corri. Os pisos foram arranjados, mas acredito que nas segundas passagens os troços de Arganil, Góis e Lousã se encontrem já mais deteriorados. No entanto as especiais da zona de Veira do Minho estão em pior estado”.