Armindo Araújo ‘não atira a toalha ao chão’

Armindo Araújo e Luís Ramalho podem ser os atuais campeões nacionais de ralis, mas isso não é uma vantagem para o Rali Casinos do Algarve.

No ano passado a dupla do Team Hyundai Portugal venceu a prova algarvia na sua rota para o quinto título nacional – conseguindo o seu quarto triunfo no evento – mas este fim de semana a sua tarefa afigura-se bem mais complicada.

O piloto de Santo Tirso chega a esta derradeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis 2019 na terceira posição, e para chegar ao título vai ter mais do que vencer a prova. Terá que fazer o pleno de triunfos nas especiais e mesmo uma situação dessas pode não ser suficiente.

“A tarefa que nos espera neste rali não é a mais favorável nem a que esperávamos”, admite Armindo Araújo, mas refere: “Não ‘deitamos a toalha ao chão’ e vamos tudo fazer para conseguir vencer, acreditando que no final a matemática nos dê o resultado que permita revalidar o título. Esse é sem dúvida o objetivo que nos propusemos e para isso que vamos lutar desde o início da prova”.

“No ano passado fomos bastante competitivos neste rali e espero que consigamos voltar a encontrar um bom set-up para voltarmos a lutar pela vitória. Tem sido um campeonato muito disputado, por isso tudo ainda pode acontecer”, considera ainda aquele que, para além de ser pentacampeão nacional de ralis foi também bicampeão do Mundo de Produção.

As contas do título são ainda mais difíceis de fazer para Armindo Araújo do que em relação ao seu companheiro de equipa Bruno Magalhães, pois terá que vencer quase obrigatoriamente o rali e ganhar todos os troços, e esperar que Ricardo Teodósio fique fora do pódio. Se Teodósio ficar no quinto lugar e Armindo Araújo não vencer, então o piloto da Hyundai não renovará certamente o título.