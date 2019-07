Motores Armindo Araújo na ronda portuguesa do TitansRX em Montalegre Por

Armindo Araújo vai participar na terceira prova do TitansRX – campeonato que sucedeu ao ‘Mundial’ de Ralicros –, que terá lugar a 10 e 11 de agosto em Montalegre.

O pentacampeão nacional de ralis e antigo campeão do Mundo de ralis Produção vai encontrar em competição outros ‘ases’ do WRC, nomeadamente Craig Breen e Hayden Paddon.

Armindo Araújo, atual piloto da Hyundai no Campeonato de Portugal de Ralis, foi convidado para o evento, e mostra-se desde já muito reconhecido por este convite: “É uma honra ter sido convidado para as provas do TitansRX em Montalegre. Será uma experiência completamente nova para mim, já que nunca competi no ralicross ou mesmo defrontando concorrentes em pista”,

“Já vi vídeos das duas primeiras provas e parecem-me espetaculares com todos estes grandes pilotos e estes carros potentes idênticos para toda a gente”, acrescenta o piloto de Santo Tirso.