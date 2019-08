Motores Armindo Araújo na Madeira a “pensar nas contas do campeonato” Por

Armindo Araújo e Luís Ramalho abordam a 60ª edição do Rali Vinho da Madeira de uma forma muito racional, pensando mais no campeonato do que na vitória.

Num evento que apreciam bastante, mas também conhecido por ser muito específico, os campeões nacionais em título sabem que a prova do próximo fim de semana se reveste de particular importância para os objetivos que traçaram para esta deslocação à ‘Pérola do Atlântico’.

“Os resultados no Rali de Portugal e em Castelo Branco deram-nos ainda mais motivação para esta fase do campeonato em pisos de asfalto. O Rali Vinho da Madeira é uma prova muito específica, onde os pilotos madeirenses são normalmente os grandes ”, começa por alertar Armindo Araújo.

O piloto do Team Hyundai Portugal não tem dúvidas daquilo que pretende na prova do Club Sports Madeira: “Nós vamos sobretudo pensar nas contas do Campeonato de Portugal de Ralis, já que o nosso grande objetivo é revalidar o título de campeões nacionais”.

Assim Armindo Araújo sabe que a sua estratégia no rali insular tem de ser adotar um ritmo forte, de modo a acompanhar os melhores e manter-se nas posições cimeiras para averbar o maior número de pontos, por isso quer “continuar a lutar pela vitória e assim encurtar a diferença” que o separa do comandante do campeonato, Ricardo Teodósio.

“Temos trabalhado imenso para estarmos cada vez mais fortes e penso que a excelente prestação em Castel Branco é um reflexo de todo o nosso empenho. Ficamos contentes com o ritmo que conseguimos no nosso Hyundai i20 R5, e por isso estamos muito motivados para este rali”, enfatiza o piloto de Santo Tirso.

Armindo Araújo destaca o facto de no Rali Vinho da Madeira existirem “basicamente duas provas distintas”, onde se tem de “focar na mais importante, que é claramente a que dá pontos para o campeonato”.