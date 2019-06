Motores Armindo Araújo lidera Rali de Castelo Branco Por

Armindo Araújo e Luís Ramalho concluíram o primeiro dia do Rali de Castelo Branco – primeira prova de asfalto do Campeonato de Portugal da especialidade – na liderança.

Mas a dupla do Team Hyundai Portugal não teve uma etapa fácil, nunca chegando a ter mais do que 2,6 segundos de vantagem sobre Ricardo Teodósio, que foi o mais rápido na terceira especial do dia e que manteve a pressão sobre o campeão nacional ao longo deste sábado.

José Pedro Fontes começou da prova da Escuderia de Castelo Branco de forma discreta, mas aos poucos foi recuperando terreno para os dois primeiros. O piloto do Citroën C3 R5 foi o mais rápido nas duas super especiais noturnas, concluindo o dia a menos de 20 segundos do líder, mais conseguiu levar alguma vantagem sobre o seu ‘amigo’, mas adversário, Miguel Barbosa, que termina este primeiro dia a mais de 25 segundos de Armindo Araújo.

Entre os Bruno Magalhães foi quem mais dificuldades sentiu para acompanhar o andamento dos da frente, parecendo menos à vontade com o seu Hyundai i20 R5 nos pisos de asfalto do que na terra, acumulando um prejuízo de mais de meio minuto para o primeiro classificado.

Atrás de Pedro de Almeida e Manuel Castro, a espanhola Emma Falcón fechou o lote dos oito primeiros nesta primeira etapa, que tripula o segundo Citroën C3 R5 presente na prova albicastrense.

Fecham o top dez os dois primeiros classificados das duas rodas motrizes, Daniel Nunes e Gil Antunes, com o piloto do Peugeot 208 R2 a levar ascendente sobre o do Renault Clio R3T desde o primeiro quilómetro cronometrado. Os dois sintrenses partem para o segundo dia separados por mais de 25 segundos, sendo que seis especiais esperam os concorrentes no dia de domingo, numa etapa que deverá terminar antes das 16h30.

Classificação após a 4ª PE

1º Armindo Araújo/Luís Ramalho (Hyundai) 27m29,2s

2º Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda) + 2,2s

3º José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën) + 19,5s

4º Miguel Barbosa/Jorge Carvalho (Skoda) + 19,7s

5º Bruno Magalhães/Hugo Magalhães (Hyundai) + 32,8s

6º Pedro Almeida/Nuno Almeida (Skoda) + 56,3s

7º Manuel Castro/Ricardo Cunha (Hyundai) + 1m38,9s

8º Emma Falcón/Eduardo Delgado (Citroën) + 1m45,7s

9º Daniel Nunes/Rui Raimundo (Peugeot) + 2m05,3s

10º Gil Antunes/Diogo Correia (Renault) + 2m20,7s