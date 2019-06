Motores Armindo Araújo e Bruno Magalhães motivados para Castelo Branco Por

É com a motivação em alta que Armindo Araújo e Bruno Magalhães abordam a primeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis 2019 em pisos de asfalto.

Os dois pilotos do Team Hyundai Portugal vem de uma ‘dobradinha’ no Rali de Portugal e por isso a moral é grande para este quinto evento do ano, que dá início à fase de uma nova superfície, assinalada também com uma decoração diferenciadora dos dois i20 R5.

Esta mudança de visual já começa a ser uma característica da equipa, que teve de alterar a configuração e os ‘set-up’ dos carros coreanos para os pisos de asfalto.

Armindo Araújo e Luís Ramalho querem repetir a façanha do Rali de Portugal e somar novo triunfo, a melhor forma de defenderem o título conquistado o ano passado. A vitória no Rali de Portugal deu-nos ainda maior confiança para enfrentarmos a fase de asfalto, um piso onde no ano passado ganhámos o Rali Vidreiro – Centro de Portugal e o Rali Casinos do Algarve”, assume Armindo Araújo.

O piloto de Santo Tirso enfatiza: “Temos excelentes referências do Hyundai i20 R5 no asfalto, mas este ano o Rali de Castelo Branco deverá ter um percurso algo diferente, por isso estamos todos na expectativa. Obviamente que o nosso objetivo é voltar a entrar na luta pela vitória”.

Já Bruno Magalhães prepara-se para fazer o seu primeiro rali de asfalto com o Hyundai i20 R5. “Testámos durante dois dias em asfalto e o ‘feeling’ foi positivo. Estamos motivados para esta nova fase do campeonato, embora sabendo que, obviamente, será uma descoberta para nós”.

“Só vamos perceber a nossa real competitividade quando estivermos em competição direta com os nossos adversários. Por outro lado, esta foi a zona onde me estreei nos ralis, há 20 anos, em Vila Velha de Ródão, por isso será um prazer disputar o Rali de Castelo Branco”, acrescenta o piloto de Oeiras.