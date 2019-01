Motores Armindo Araújo e Bruno Magalhães confirmados pela Hyundai Portugal Por

Confirmando aquilo que fora avançado horas antes na internet, Armindo Araújo e Bruno Magalhães foram anunciados como os pilotos apoiados pela Hyundai Portugal no Campeonato de Portugal de Ralis deste ano.

Depois de ter sido vice-campeão europeu nas duas últimas temporadas, o piloto de Oeiras está de regresso aos ralis nacionais, mantendo Hugo Magalhães como navegador, passando a tripular o segundo i20 WRC inscrito pelo importador da Hyundai no nosso país.

“Regressar ao CPR integrando o Team Hyundai Portugal ao volante Hyundai i20 R5 é um motivo de orgulho e, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade. Vamos dar o nosso melhor e estou seguro de que juntos alcançaremos grandes resultados!”, afirmou Bruno Magalhães.

Já Armindo Araújo, que voltará a ter a seu lado Luís Ramalho, se mostra determinado a renovar o cetro conquistado em 2018: “O facto de termos sido campeões logo no primeiro ano do projeto foi algo muito especial e partimos para 2019 com o objetivo de ganhar o maior número possível de ralis para a equipa e de estarmos novamente na luta pelo título”.

Pela parte da Hyundai Portugal, o seu responsável máximo, Sérgio Ribeiro, ao assegurar o concurso dos dois pilotos portugueses de ralis mais bem sucedidos internacionalmente da atualidade dá garantias em termos de sucesso.

“O percurso e as conquistas do Armindo e do Bruno em Portugal e no estrangeiro falam por si, são dois dos melhores pilotos de sempre dos ralis em Portugal. Ao lado do Luís (Ramalho) e do Hugo (Magalhães), temos todas as garantias em termos de talento e experiência, até porque o potencial do Hyundai i20 R5 ficou mais uma vez comprovado em 2018”.

“É com esta filosofia de profissionalismo, competitividade e com ambição renovada que queremos vencer novamente em 2019. Como membro deste projeto desde o início, desejamos, entretanto, que o Carlos Vieira complete rapidamente a sua recuperação e que volte o mais brevemente possível ao mundo do automobilismo nacional”, acrescenta o CEO do representante da marca coreana no nosso país.

Ainda este mês a Hyundai Portugal vai realizar em Leixões, Matosinhos, a apresentação oficial da equipa para o Campeonato de Portugal de Ralis 2019.