Motores Armindo Araújo e Bruno Magalhães à procura da quarta vitória Hyundai Por

Armindo Araújo e Bruno Magalhães venceram as três provas do Campeonato de Portugal de Ralis antes da pausa de verão e estão no próximo fim de semana no Rali Terras D’Aboboreira dispostos a conseguir a quarta vitória consecutiva do Team Hyundai Portugal.

No evento do Clube Automóvel de Amarante que em certos aspetos é bastante semelhante ao do ano passado, a ideia de Armindo e Bruno é conseguir um bom resultado, que passa por vencer a prova.

Com Ricardo Teodósio fora da ‘equação’, uma vez que o algarvio, embora presente, não pode pontuar, Armindo Araújo espera capitalizar esse facto para se aproximar da liderança do campeonato que venceu em 2018.

“No Rali da Madeira conseguimos um bom resultado final e isso permitiu-nos acumular pontos importantes e ficar ainda mais próximos do primeiro lugar”, começa por referir o piloto de Santo Tirso, que foi especialmente consistente na ‘Pérola do Atlântico’, coisa que não sucedeu com o seu principal adversário no campeonato.

“O Rali Terras D’Aboboreira tem troços idênticos ao ano passado, alguns completamente novos e o nosso objetivo é atacar logo desde o início, para tentar lutar pela vitória. O Hyundai i20 R5 tem estado em excelente nível e vamos tentar dar mais um bom resultado à equipa”, acrescenta o pentacampeão nacional e bicampeão do Mundo de Produção .

Já Bruno Magalhães chega a Amarante motivado pelo êxito na Madeira: “Não escondo que o resultado e a nossa performance na Madeira foram muito motivadores”.

“Fizemos esta terça-feira um pequeno teste com o carro e percebemos que está tudo a postos para o Rali Terras D’Aboboreira, uma prova completamente nova para nós. Vamos decidir o set-up a utilizar depois dos reconhecimentos, mas o objetivo é voltar a discutir o primeiro lugar, até porque ainda está tudo em aberto no campeonato”, refere ainda o tricampeão nacional e vice-campeão da Europa.

No seguimento da estratégia da equipa para inovar em cada rali, os Hyundai i20 R5 do Team Hyundai Portugal apresentarão uma nova decoração no Rali Terras D’Aboboreira. Criada por Tiago Gonçalves, aluno da ESAD e vencedor do passatempo “Dá cor ao Hyundai i20 R5”, esta decoração mais dinâmica pretende evidenciar as linhas do Hyundai i20 R5.