Motores Armindo Araújo domina Guarda Racing Days Por

Armindo Araújo foi o grande vencedor do Guarda Racing Days na competição para viaturas SSV organizada pelo Clube Escape Livre na cidade mais alta de Portugal.

O campeão nacional de ralis, que dividiu a condução de um Can-Am X3 do Team Can-Am Off Road Portugal com Luís Cidade, mostrou um enorme à vontade num tipo de máquinas onde o seu parceiro de competição é líder no campeonato português.

Fotos: Nuno Dinis Photos

Igualmente rápido nos SSV foi também Pedro Leal, outro piloto mais habituado aos ralis convencionais, cabendo ao antigo piloto de Fórmula 1 Pedro Matos Chaves (foto1), último lugar do pódio.

Convém lembrar que para ‘Petó’ se tratou de uma estreia absoluta aos comandos de um SSV, o que dá mais relevou à sua atuação, onde conseguiu ser melhor do que Pedro Mello Breyner, já conhecedor do Yamaha que tripulou nesta prova e também no Rali Dakar deste ano.

Pedro Matos Chaves dividiu o volante do Can-Am da equipa JB Racing Rich Enegry com Gonçalo Guerreiro, um dos mais jovens pilotos do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, ocupando atualmente o segundo lugar da categoria júnior SSV.

Atrás de Mello Breyner, e completando o top cinco, terminou João Monteiro, do Sharish Gin Racing, numa prova que o Escape Livre fez disputar durante dois dias. O primeiro dedicado à sessão de treinos livres e o outro a duas mangas qualificativas, a anteceder as meias-finais e a final. A competição disputou-se num percurso de 1,5km, que reuniu dezenas de concorrentes distribuídos por quatro categorias, Ralis (a), Todo-o-Terreno (B), Off Road (C) e SSV (D).