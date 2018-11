Motores Armindo Araújo de olhos postos no título Por

Armindo Araújo assume que na derradeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis o único objetivo que tem é garantir o título.

O piloto da Hyundai Portugal sabe que a melhor forma de alcançar o seu quinto cetro nacional é vencendo o Rali Casinos do Algarve, confiando na competitividade evidenciada pelo seu i20 R5 ao longo da época.

Armindo Araújo e Luís Ramalho venceram em Mortágua, Rali de Portugal e Marinha Grande, para além de subirem ao pódio em Amarante. Um conjunto de resultados que coloca a dupla como a principal candidata ao título, numa temporada que marca o regresso do piloto de Santo Tirso ao campeonato nacional.

A confiança de Armindo Araújo é muito grande à partida para a prova do próximo fim de semana: “É hora de concluirmos o excelente trabalho que todo o Team Hyundai Portugal tem vindo a fazer ao longo do ano. A competitividade e fiabilidade do Hyundai i20 R5 e a nossa consistência de resultados colocam-nos na melhor posição no Algarve face à concorrência direta, que está pressionada para vencer esta prova”.

“Vamos manter a concentração e gerir as circunstâncias da melhor forma, num rali que ganhámos por três vezes no passado, em 2003, 2005 e 2006, mas que agora deverá ter um perfil algo diferente”, acrescenta o piloto da Hyundai Portugal.