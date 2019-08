Motores Armindo Araújo com pódio para o campeonato Por

Pontuar o máximo possível para o Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) era o objetivo prioritário para Armindo Araújo e Luís Ramalho no Rali Vinho Madeira, e foi plenamente atingido.

Se é certo que o piloto do Team Hyundai Portugal não conseguiu estar na luta pelo pódio da prova insular, também é verdade que acabou por conseguir o pódio do CPR, marcando mais pontos que o líder do campeonato, que terminou fora do top dez absoluto.

A sétima posição da classificação geral conseguida por Armindo Araújo refletiu o seu ritmo ao longo dos pouco mais de três dias do evento do Club Sports Madeira, já que asfalto da ‘Pérola do Atlântico’ nunca foi um terreno onde se sentisse particularmente à vontade.

Deste modo o piloto de Santo Tirso ‘jogou’ bastante ‘à defesa’, não arriscando minimamente, ciente de que havia especialistas neste tipo de ralis, cujo ritmo era mais elevado do que o seu.

“Não foi um rali fácil, mas já sabíamos que a Madeira é uma prova muito específica e onde a concorrência estaria muito forte. Fomos tentando evoluir o ‘set-up’ do carro ao longo do rali e conseguimos alcançar mais um pódio muito importante para o nosso principal objetivo, que é encurtara distância para o líder no campeonato e revalidar o título”, apontou o pentacampeão nacional e bicampeão do Mundo de Produção.

A sétima e antepenúltima prova do Campeonato de Portugal de Ralis será disputada na região de Amarante, com o Rali Terras D’Aboboreira, nos dias 6 e 7 de setembro.