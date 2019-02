Motores Armindo Araújo assume-se como candidato para lutar pelo título nacional de ralis Por

O campeão nacional de ralis, Armindo Araújo (Hyundai i20 R5), assume-se como “um dos ” na discussão do título de 2019, que arranca com o rali Serras de Fafe na sexta-feira.

Depois de cinco anos de ausência, o piloto de Santo Tirso regressou à competição em 2018 com a reconquista do título nacional, o quinto da sua carreira (2003 a 2006 e 2018), pelo que este ano terá, previsivelmente, um ritmo mais elevado após um ano de readaptação à competição.

“Serei um dos , mas há pilotos muito bem preparados e equipados”, avisa o campeão nacional, que parte para a edição deste ano do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) “muito motivado”.

Para Armindo Araújo, este campeonato “será muito disputado, com muita incerteza quanto aos vencedores”, considerando que “o fator decisivo será o número de erros cometidos por cada um”.

Bruno Magalhães também regressa ao campeonato nacional depois de dois anos a discutir o título europeu de ralis, substituindo Carlos Vieira, que no ano passado sofreu um violento despiste no rali Vidreiro, na Marinha Grande.

“O Bruno é um piloto forte e muito competitivo. A luta interna será muito intensa”, acredita Armindo Araújo, que reencontrou um campeonato “muito forte e equilibrado”.

“O campeonato tem vindo a crescer e o impacto a subir. Isso tem feito com que vários pilotos quisessem regressar, pelo que estamos a bater recordes de inscritos e com um número de antigos campeões como nunca tivemos”, defende o piloto de Santo Tirso, que já foi duas vezes campeão Mundial de Produção (2007 e 2008).

Por isso, apresenta-se “muito motivado” e expectante “num bom resultado, que não tem necessariamente de ser a vitória”. Mas é “importante somar pontos” a pensar no título, que quer voltar a conquistar em 2019.

O carro, um Hyundai i20 R5, é “novo”, mas sem grandes alterações. “Apenas introduzimos um eixo traseiro novo”, concluiu Armindo Araújo, que volta a ser navegado por Luís Ramalho.

O Campeonato de Portugal de Ralis arranca sexta-feira, com o Rali Serras de Fafe, primeira das nove provas previstas, e termina a 02 de novembro, com o Rali Casinos do Algarve.