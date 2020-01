Motores Armindo Araújo apresenta projeto com Skoda no ‘Nacional’ de Ralis Por

Armindo Araújo apresentou o seu novo projeto para o Campeonato de Portugal de Rali 2020, onde troca o Hyundai que tripulava nas duas épocas anteriores por um Skoda.

Num evento que teve lugar nas modernas instalações da The Racing Factory em São Paio de Oleiros, Santa Maria da Feira, o pentacampeão nacional desvendou o seu novo desafio.

Fotos: Ricardo Cachadinha

Tendo mais uma vez como navegador Luís Ramalho, Armindo Araújo alicerçou o seu novo projeto em pressupostos de luta pelo título, depois de uma conjugação de fatores. “Por um lado eu tinha deixado a Hyundai e estava em sem projeto para este ano, e por outro Aloísio Monteiro tinha a estrutura para que pudesse levar em frente um projeto vencedor”, começa por explicar o piloto de Santo Tirso.

Agradecendo tudo o que a sua antiga lhe tinha proporcionado nas épocas anteriores, Armindo enfatizou: “A The Racing Factory e o Alosíso têm as mesmas metas que eu tenho, que são a dinâmica de vitória, e com uma visão idêntica os nossos projetos ‘encaixam’ na perfeição. Vejo aqui uma grande aposta para conseguir sucesso e penso que posso voltar a ser campeão e tornar a The Racing Factory também campeã pela primeira vez”.

Para que tudo fosse por diante foi importante o apoio de patrocínios que acompanharam o piloto de Santo Tirso nos últimos anos. “Essa foi a parte mais simples, pois na Galp e na Meo sempre tiveram muita confiança, pois há uma boa relação institucional, que não passa por pessoas, pois já passei por vários responsáveis diferentes . O mais complicado, seria, à partida, o acordo com a nova estrutura, mas com o Aloísio foi tudo muito simples”, explicou.

Pelo lado da The Racing Factory Aloísio Monteiro diz que não houve qualquer dúvida quando surgiu a abordagem com Armindo Araújo: “É importante contarmos com um piloto de topo. Em termos de imagem é excelente para alavancar esta equipa, que é ainda muito jovem. E admito que o nome de um campeão nacional irá chamar outros potenciais pilotos para a equipa”.

Armindo Araújo já está a pensar no começo da época, referindo que os preparativos para a primeira prova se vão iniciar nos próximos dias. “Vamos efetuar dois dias de testes antes desta primeira fase de terra do campeonato, com um Skoda Fabia R5 que se destina unicamente para testes. Depois terei outro para os ralis de terra e um terceiro para os ralis de asfalto. Haverão mais dois dias de testes antes dessa fase e um outro antes do Rali de Portugal”, explico o piloto tirsense.