Justiça "Sinto uma indignação mal contida", diz Vara ao entrar para a prisão

Armando Vara entregou-se esta tarde na cadeia de Évora, onde vai cumprir a pena de cinco anos de prisão pela condenação no caso Face Oculta.

De acordo com o Público, o ex-ministro apresentou-se pelas 16h30.

“Sinto uma certa indignação mal contida, mas venho cumprir uma pena que considero extremamente injusta porque eu sou inocente e não há nenhuma prova que possa dizer o contrário com segurança”, afirmou o mais recente recluso do Estabelecimento Prisional de Évora, ao entrar para a cadeia, citado pelo Observador.

Recorde-se que, na segunda-feira, a juíza titular do processo Face Oculta tinha dado três dias para o arguido se apresentar na prisão.

Armando Vara, o funcionário de balcão na Caixa Geral de Depósitos em Mogadouro que chegou a administrador do banco, foi condenado por três crimes de tráfico de influências setembro de 2014, pelo Tribunal de Aveiro.

Coube ao ex-ministro do PS, segundo o tribunal, facilitar os contactos entre Manuel Godinho, sucateiro em Ovar, e várias empresas do Estado ou com serviços públicos, como Refer, REN, EDP, Lisnave, Estradas de Portugal, EMEF, CP e Petrogal.

Foi dado como provado que Armando Vara recebeu 25 mil euros como contrapartida pelas influências que moveu.

“Nunca recebi presentes, a não ser uma caixa de robalos”, declarou na fase de instrução, sem convencer o juiz.