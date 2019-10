Argentina vai isentar cidadãos de Macau da necessidade de vistos de turismo

O ministro do Turismo argentino, Gustavo Santos, justificou hoje que o acordo de isenção de vistos entre os cidadãos de Macau e da Argentina responde às boas relações diplomáticas.

“Vou assinar um acordo, para mim fundamental, através do qual se libertam dos vistos as relações entre Argentina e Macau. Não será mais necessários vistos para que um cidadão de Macau e um argentino se possam conectar entre si”, disse à Lusa Gustavo Santos em entrevista com a Lusa em Buenos Aires, a poucos dias do anúncio do acordo, no próximo Fórum Global de Economia do Turismo (GTEF, na sigla em inglês) que acontece entre os dias 13 e 15 de outubro em Macau.

O GTEF é uma plataforma internacional para promover os investimentos turísticos e para potenciar a atração de turistas estrangeiros.

Em Macau, a Argentina vai procurar investimentos chineses, mas também forjar uma relação estreita entre o futebol e o setor turístico, respondendo a um pedido pessoal do Presidente chinês, Xi Jinping.

“Vamos a Macau em busca de investimentos chineses. Vamos falar também sobre a relação do futebol com o Turismo. Vamos ter linhas diretas com instituições desportivas chinesas. Vamos apresentar a proposta de escolas de futebol argentinas para termos uma relação muito mais estreita entre o futebol argentino e o futebol chinês”, indicou Gustavo Santos.

Durante os primeiros sete meses de 2019, a chegada de turistas estrangeiros à Argentina foi recorde histórico: 4,3 milhões de turistas que representaram um crescimento de 9,4 por cento em relação ao primeiro semestre do ano passado.

O aumento levou a Organização Mundial do Turismo (OMT) a colocar a Argentina entre os sete países de maior crescimento turístico do ano, o primeiro entre os países do Ocidente.

“Estamos num momento excelente para o turismo argentino. Já em 2017, tivemos 6,6 milhões de turistas estrangeiros, os primeiros da América do Sul. Ratificamos essa condição em 2018. Queremos aumentar a relação económica e turística entre Argentina e Macau”, aponta o ministro argentino do Turismo, Gustavo Santos.