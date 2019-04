Motores Argentina marca o regresso do WRC aos pisos de terra Por

O Rali da Argentina marca o regresso do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) aos pisos de terra.

A prova do próximo fim de semana é também o primeiro de cinco eventos consecutivos em terra, antes do regresso do WRC ao asfalto, na Alemanha em Agosto.

No país das pampas a posição de passagem na estrada é muito importante para os que disputam a liderança do campeonato. E Thierry Neuville, que o lidera, não está por isso na ordem desejada.

No ano passado, quando o belga da Hyundai estava nessa situação, não teve problemas, pelo que será interessante ver o que lhe sucede desta vez. Isto não contando com aquilo que os seus companheiros de equipa podem fazer.

Sebastien Ogier e a Citroën têm de ser considerados como potenciais vencedores, ainda que o Campeão do Mundo nunca tenha ganho na Argentina, apesar de ter subido ao pódio quatro vezes.

As imagens em baixo dão uma noção melhor do desafio que espera pilotos em máquina este fim de semana.