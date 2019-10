Argentina: Macri reconhece derrota nas eleições que marcam regresso do peronismo ao poder

O Presidente da Argentina, Mauricio Macri, reconheceu a sua derrota nas eleições deste domingo, após a divulgação dos resultados parciais que confirmaram o favoritismo do peronista Alberto Fernández.

“Precisamos de uma transição pacífica que traga paz a todos os argentinos, porque o mais importante é o bem-estar de todos os argentinos”, declarou Macri, perante os seus apoiantes no bairro de Palermo, em Buenos Aires.

Com 92,83 por cento dos votos escrutinados, Alberto Fernández, que tem como vice a ex-Presidente Cristina Kirchner, obteve 47,88 por cento, à frente do atual chefe de Estado, com 40,60 por cento.

Na Argentina ganha-se na primeira volta com apenas 45 por cento dos votos ou mesmo com 40 por cento desde que haja uma diferença de dez pontos com o segundo colocado.