Área ardida aumentou 51% este ano face ao mesmo período de 2018

A área ardida aumentou este ano 51 por cento em relação ao mesmo período de 2018, totalizando até 05 de junho 7.373 hectares, indicou hoje à agência Lusa o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Os dados mostram também que os incêndios rurais diminuíram ligeiramente este ano, registando-se entre 01 de janeiro e 05 de junho 4.058 fogos, menos 932 do que em igual período de 2018, quando deflagraram 4.990.

O ICNF destaca que, no mesmo período, a média da última década foi de 5.119.

Segundo o ICNF, ardeu uma área de 7.373 hectares entre 01 de janeiro e 05 de junho, enquanto no mesmo período do ano passado tinham ardido 4.876 hectares.

O ICNF refere que este ano ardeu 3.390 hectares de povoamentos florestais, 3.198 hectares de matos e 785 hectares de área agrícola, sublinhando que a média da última década foi de 15.076 hectares durante o mesmo período.

De acordo com o ICNF, o maior número de fogos ocorreu este ano no distrito do Porto (684), seguido de Braga (434), Vila Real (355), Viana do Castelo (308) e Viseu (297).

Por sua vez, os distritos com mais área ardida este ano são Braga (1.254 hectares), Vila Real (1.134) e Viana do Castelo (1.010).

O ICNF indica ainda que maio (1356) e março (1284) são os meses com o maior número de incêndios rurais até 05 de junho deste ano.

A maior área ardida verificou-se este ano em março, quando os fogos consumiram 4.992 hectares, seguido de abril (2.423).

A Lusa divulgou anteriormente os dados provisórios disponibilizados na página da Internet do ICNF relativos ao número de incêndios e área ardida registados desde 01 de janeiro e até hoje sem qualquer dado de comparação.

Esses dados provisórios indicam que, desde 01 de janeiro e até hoje, ocorreram 4.257 incêndios rurais que consumiram 7.873 hectares de área ardida.