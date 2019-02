Árbitro Jesús Manzano no Galatasaray-Benfica, Turpin no Sporting-Villarreal da Liga Europa

O espanhol Jesús Gil Manzano foi o árbitro nomeado para o Galatasaray-Benfica e o francês Clément Turpin para o Sporting-Villarreal, ambos da primeira mão dos 16 avos da Liga Europa de futebol, informou hoje a UEFA.

Manzano, árbitro internacional desde 2014, reencontra o Benfica, depois de ter estado na última época na derrota das ‘águias’ em casa diante do Basileia (2-0), na sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O árbitro espanhol dirige na quinta-feira a visita do Benfica ao Galatasaray, em Istambul (17:55 horas de Lisboa), depois de as duas equipas terem sido relegadas da Liga dos Campeões, ao terminarem em terceiro lugar nos respetivos agrupamentos.

Os turcos ficaram atrás do FC Porto, com quem perderam os dois jogos, e do Schalke 04, enquanto o Benfica foi terceiro no grupo em que se qualificaram Bayern Munique e Ajax.

Também na quinta-feira, no Estádio José Alvalade (20:00), Sporting e Villarreal encontram-se, ambos provenientes da fase de grupos da Liga Europa, com os ‘leões’ como segundos no seu grupo, atrás de Arsenal, e os espanhóis vencedores do seu.

O jogo contará com o árbitro Clément Turpin, naquela que será a quarta vez que o francês estará num jogo da equipa ‘leonina’.

Na última época, Turpin esteve no empate em Alvalade na ‘Champions’ entre Sporting e Juventus (1-1), em 2014/15 em novo empate na competição, em casa do Maribor (1-1), e em 2011/12 numa vitória em casa com o Vaslui (2-0), mas na Liga Europa.