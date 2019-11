Árbitro espanhol Jesús Gil Manzano no Leipzig-Benfica da ‘Champions’

O espanhol Jesus Gil Manzano arbitra na quarta-feira o Benfica na visita ao Leipzig, em jogo da quinta e penúltima jornada do Grupo G da Liga dos Campeões em futebol, informou hoje a UEFA.

Será a terceira vez que este árbitro estará num jogo das ‘águias’, depois de ter arbitrado na última época a vitória em casa do Galatasaray, na Liga Europa, por 2-1, e em 2017/18 a derrota em casa com o Basileia (2-0), na ‘Champions’.

O Benfica está obrigado a conquistar uma vitória inédita em solo alemão na principal prova europeia de clubes para manter viva a esperança de qualificação para os oitavos de final.

O Grupo G é liderado pelo Leipzig, com nove pontos, seguido de Lyon, com sete, e Zenit, com quatro, enquanto o Benfica é último, com três pontos, resultantes de uma única vitória, em casa com os franceses do Lyon.

Nos jogos da segunda competição da UEFA, a Liga Europa, na quinta-feira, o árbitro húngaro Tamás Bognar estará no Young Boys-FC Porto (17:55), e o israelita Orel Grinfeld no Sporting-PSV Eindhoven (20:00).

No Grupo G, os ‘dragões’ seguem em terceiro, com quatro pontos, menos três do que o duo de líderes, Young Boys e Rangers, e os mesmos de Feyenoord, enquanto os ‘leões’ lideram o seu grupo, o D, dois pontos à frente de LASK Linz e Rosenborg.

Também na quinta-feira, o Sporting de Braga, líder do Grupo K (10 pontos), recebe o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, que está a um ponto, a partir das 17:55, num jogo arbitrado pelo bielorrusso Aleksei Kulbakov.

Em contraponto, o Vitória de Guimarães é último no Grupo F da Liga Europa, apenas com um ponto, e nesta jornada recebe os belgas do Standard Liège, num encontro marcado para as 20:00 e que será arbitrado pelo ucraniano Serhiy Boiko.

Na competição estará ainda o árbitro português Tiago Martins, nomeado pela UEFA para o jogo entre o Ferencvaros e o Espanyol, em Budapeste.