Árbitro do jogo do Real Madrid pediu intervenção do VAR mas… a cabine estava vazia

A vitória do Real Madrid no terreno do Valladolid (4-1), ficou marcada por um momento insólito que tem dado que falar. A dada altura, quando o juiz do encontro pediu a intervenção do videoárbitro, a transmissão mostrou… uma sala vazia.

Numa semana em que o Real Madrid esteve no centro das atenções pela possível saída de Santiago Solari do comando técnico, eis que os acontece um episódio insólito no jogo dos ‘merengues’ em Valladolid.

A formação da casa colocou-se em vantagem, através de Guardiola, num lance que suscitou duvidas quanto à posição do avançado.

O juiz da partida pediu para consultar o videoárbitro e a transmissão do encontro mostrou…. uma sala vazia.

Apesar do episódio, o golo acabou por ser anulado por fora de jogo.

O Real viria a ganhar o encontro, por 4-1, depois de ter estado em desvantagem.

ISSO acabou de acontecer na transmissão do jogo do Real Madrid, quando o VAR revisava o primeiro gol do Valladolid, que acabou anulado. Olhem bem a imagem… olhem a sala que deveria ser a do VAR… jogo do sete erros… Está faltando alguma coisa??? 😮😱😄😄😄😄😄😄 pic.twitter.com/fMz4zAfQDH — Fernando Kallás (@fernandokallas) 10 de março de 2019