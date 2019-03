Desporto Árbitro divulga conversas com VAR, assistentes e jogadores Por

Um árbitro australiano despediu-se do país com uma iniciativa invulgar. Jarred Gillet levou um microfone para o campo e permitiu que todos pudessem ouvir as conversas que teve com o videoárbitro, com os árbitros assistentes e com os jogadores.

O australiano Jarred Gillet vai mudar-se para Inglaterra, retomando a carreira no Championship (o segundo escalão), e despediu-se de forma inédita do campeonato australiano, a A-League.

Devidamente autorizado pela Liga do país, o árbitro levou para o último jogo (entre Melbourne Victory e Brisbane Roar) um microfone, permitindo que os adeptos tivessem acesso ao audio.

Uma iniciativa pedagógica, que contou com a colaboração da Fox Sports (que até colocou legendas durante os diálogos), que mostrou como um árbitro dialoga com os restantes intervenientes do espectáculo, como os jogadores, os árbitros assistentes e até com a equipa do videoárbitro.