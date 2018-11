Nas Notícias Árbitra portuguesa Sandra Bastos nomeada para o mundial sub-17 Por

A árbitra portuguesa Sandra Bastos foi hoje nomeada pela FIFA para participar no Campeonato do Mundo de futebol feminino de sub-17, que se disputa no Uruguai entre 13 de novembro a 01 de dezembro.

“Tenho de agradecer o voto de confiança que a FIFA voltou a depositar em mim. A minha carreira tem vindo a crescer passo a passo, de forma a corresponder sempre que aparece uma nomeação”, considerou Sandra Bastos, citada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Sandra Bastos é a única portuguesa e uma das cinco árbitras europeias presentes na competição, além de 11 assistentes de várias nacionalidades.

“Agradeço o apoio que o Conselho de Arbitragem me tem dado, porque quando sentimos esse apoio e as condições que nos dão, as coisas boas acontecem. O sucesso de uma árbitra é o sucesso de toda a arbitragem nacional”, salientou.

Sandra Bastos regista uma presença na fase final da mesma competição, disputada na Jordânia em 2016, na qual a Coreia do Norte foi a seleção vencedora.

A competição envolve 16 seleções e disputa-se nas cidades de Montevideu, Colónia do Sacramento e Maldonado.