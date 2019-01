Desporto Árabes não perdoam distração e aplicam multa pesada a Jesus Por

Se é certo que Jorge Jesus aufere um salário avultado na Arábia Saudita, a verdade é que as multas também são avultadas quando aparecem. O treinador português foi penalizado com pena de multa por parte da Federação saudita no equivalente a cerca de cinco mil euros por não ter usado a braçadeira que o identifica como treinador durante um jogo.

Para uns trata-se de excesso de zelo da Federação saudita, para outros uma distração que sai cara.

Certo é que o treinador terá de pagar o equivalente a cinco mil euros por não ter usado a braçadeira que o identifica como técnico.

A multa surge na sequência do duelo do Al-Hilal de Jorge Jesus diante do Al-Raed, que terminou empatado a uma bola.

A ‘mão pesada’ da Federação saudita também chega aos bolsos do presidente do Al-Nasr, equipa que será orientada por Rui Vitória.

Um insulto do dirigente a Jorge Jesus na rede social Twitter vale uma multa de quatro mil e 600 euros.

O Al-Hilal segue na frente do campeonato saudita com três pontos de vantagem para o Al-Nasr que será agora orientada por Rui Vitória.