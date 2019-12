AR aprova resoluções de BE e PAN para mais pessoal na saúde, mas rejeita mais auxiliares nas escolas

O parlamento aprovou hoje projetos de resolução de BE e PAN a recomendar ao Governo a contratação de mais profissionais para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e pela autonomia das instituições sobre os recursos humanos.

Em ambos os casos, só o PS votou contra, enquanto CDS-PP e Iniciativa Liberal se abstiveram.

Já a resolução do PCP que previa um programa extraordinário de contratação de profissionais de saúde foi chumbado com votos contra de PS e CDS-PP e as abstenções de PSD e Iniciativa Liberal.

Outras quatro resoluções, apresentadas por PCP, “Os Verdes”, BE e PAN, todas no sentido de recomendar ao Governo a contratação de mais auxiliares de ação educativa e assistentes operacionais e administrativos para as escolas públicas foram rejeitadas.

Em todas as votações verificou-se o voto contrário do PS e as abstenções de PSD, CDS-PP e Iniciativa Liberal.