Desporto “Aquilo que a equipa do Benfica faz é zero”, acusa António Carraça Por

O antigo dirigente do Benfica António Carraça critica as exibições do Benfica de Jorge Jesus. “Aquilo que a equipa do Benfica faz é zero. Menos qualidade de jogo coletivo e individual. A diferença é grande. Imagine-se equipa do Benfica com Lage e mais 100 milhões em reforços”, disse, no canal 11.

No Futebol Total, do canal 11, a atualidade encarnada esteve em destaque, na ressaca de mais um jogo tristonho, diante do Santa Clara. O jogo teve uma particularidade: o melhor em campo foi Fábio Cardoso, ex-defesa-central do Benfica que marcou o golo do empate. E que apontou esse golo na semana em que o clube da Luz fechou a contratação de mais um central: Lucas Veríssimo.

Este detalhe merece realce, porque António Carraça falou nesse jogador, quando abordou a capacidade de Bruno Lage em potenciar jogadores da formação. Discordando da tese de que o Benfica de Lage também apresentava exibições que não convenciam, mas com vitórias, o antigo dirigente fala em “tremenda injustiça” para com o ex-treinador encarnado. E lembra o que Lage fez.

“O que Bruno Lage fez no Benfica foram milagres, com competência e qualidade de trabalho. Foi o que ele fez no Benfica. Foi o que ele fez. Veio da equipa B, com meia dúzia de miúdos, foi campeão e liderou o campeonato com 11 vitórias e um empate. E com uma desvantagem: menos 100 milhões de euros em contratações. Mas queremos comparar a equipa do ano passado do Bruno Lage com esta equipa do Benfica? Não há comparação possível”, começou por dizer.

António Carraça insiste neste ponto, analisando a época de estreia do sucessor de Rui Vitória.

“Bruno Lage fez milagres que muita gente não seria capaz de fazer. O Fábio Cardoso, se estivesse na equipa B do Benfica com o Lage, também teria jogado… Perdeu a oportunidade, porque não estava naquela geração”, referiu, numa evidente crítica a Jorge Jesus.

“O Bruno Lage, conseguiu incutir na equipa que era possível suplantar o FC Porto, apesar dos sete pontos de vantagem. Aquilo que a equipa do Benfica hoje em dia faz é zero. Menos qualidade de jogo coletivo e individual. A diferença é grande. Imagine-se equipa do Benfica com Lage e mais 100 milhões em reforços”.

O antigo treinador do Benfica, Toni, concordou com António Carraça, numa comparação entre as primeiras 12 jornadas de Bruno Lage e as primeiras 12 rondas com Jorge Jesus. Toni encontra uma palavra que existia no vocabulário dos adeptos, com Lage no comando técnico, e que se perdeu com Jorge Jesus: “Confiança”.

Já em declarações ao jornal A Bola, o técnico considerou que “falta compromisso” ao conjunto da Luz, ao contrário do que se verifica no FC Porto.