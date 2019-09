“Aquarela” de Victor Kossakovsky exibido na apresentação oficial do CineEco em Seia

O filme “Aquarela”, do realizador Victor Kossakovsky, vai ser exibido no sábado, em Seia, na apresentação pública do programa da 25.ª edição do Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela – CineEco, foi hoje anunciado.

A sessão, marcada para as 21:30, para o Cineteatro da Casa Municipal da Cultura de Seia, vai contar com a presença de representantes de entidades oficiais, parceiros, convidados especiais, padrinhos nacionais e locais do CineEco, para além do público, uma vez que a entrada é livre.

A organização do CineEco propõe naquele dia “uma viagem cinemática sobre o poder de transformação da água”, com a exibição de “Aquarela”, considerado “um dos grandes filmes ambientais do momento”, que foi “aclamado em Veneza”.

“Com a particularidade de ter sido filmado em 96 ‘frames’/segundo, este é o despertar visceral do realizador Victor Kossakovsky sobre a impotência do ser humano em reagir à força e caprichos do elemento vital da Terra – a Água”, é referido.

O CineEco – o mais antigo festival de cinema ambiental do mundo e o único em Portugal que versa sobre a temática das problemáticas ambientais e a emergência climática – vai decorrer em Seia, na Serra da Estrela, distrito da Guarda, de 12 a 19 de outubro.

Segundo os promotores, o festival vai decorrer “com uma vasta programação composta pelas mais recentes produções nacionais e internacionais sobre questões ambientais”.

O CineEco conta com uma seleção oficial de 80 filmes, de 20 países, “que abordam questões inerentes ao Ambiente e à Emergência Climática, uma reflexão geral sobre o impacto da ação do Homem na Terra”, assinala.

Mário Branquinho, diretor do CineEco, citado na nota, sublinha que o festival “pugna pela necessidade crescente” de educar e de consciencializar o público, em particular os mais jovens.

“Este é o evento mais internacional da região, que ano após ano tende a transformar-se num movimento e até num agente para a mudança. O festival é atualmente um importante instrumento de afirmação cultural e ambiental em Seia e concelhos vizinhos, com significativa implementação e visibilidade no país e no mundo”, vinca o responsável.

Pelo segundo ano consecutivo, o CineEco e a Green Film Network, com o apoio do Turismo Centro Portugal, organizam a segunda edição do Fórum Internacional de Festivais de Cinema de Ambiente, que decorrerá de 12 a 14 de outubro.

O festival é organizado pelo município de Seia e conta com o Alto Patrocínio do Presidente da República e do Departamento de Ambiente das Nações Unidas.

O CineEco é membro fundador e faz parte da direção da Green Film Network, uma plataforma de 40 festivais de cinema ambiental.