Nas Notícias Aprovado estado de emergência entre 9 e 23 de dezembro Por

O Parlamento aprovou esta tarde o novo decreto presidencial de estado de emergência, que vai vigorar entre os dias 9 e 23 de dezembro.

O estado de emergência foi aprovado com os votos favoráveis de PS e PSD e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues.

PCP, PEV, Chega e IL votaram contra, com BE, CDS, PAN e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira a optarem pela abstenção.

O decreto aprovado contempla a renovação do estado de emergência por mais 15 dias, ficando então a vigorar até 7 de janeiro.

No fecho do debate, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, afirmou que o país está na fase final do combate à pandemia de covid-19, mas alertou que não pode “fraquejar” neste período.

O governante elogiou ainda o “apoio e a adesão” dos portugueses às medidas de restrição impostas pelo estado de emergência, depois de muitas delas terem sido criticadas nas intervenções de vários deputados.