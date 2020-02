Motores Apresentado o primeiro campeonato de carros de turismo elétrico Por

O PURE ETCR – o primeiro campeonato internacional para carros de turimos elétricos multi-marcas – foi apresentado.

Promovido pelo Eurosport Events – tal como sucede com a Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) – a competição promete ser tão empolgante em pista como a sua congénere para carros com motores de combustão.

O arranque do ETCR está previsto para o próximo ano e nesta apresentação já esteve presente a primeira proposta para esta nova competição; o Hyundai N Veloster ETCR.

As novidades para este novo campeonato são várias, a começar para as suas baterias com 500kW de potência, rodas estreitas de baixo perfil, com cada piloto a ter de dar o máximo e gerir as baterias, como sucede na Fórmula E.

Outro aspeto do PURE ETCR é o facto de haver um sorteio para definir grupos de duelo, com pilotos do mesmo construtor a serem deliberadamente separados na primeira fase – Battle 1. Os carros vão partir lado a lado, para o primeiro piloto sorteado a ter a primeira escolha do lado em que quer sair.

Os vencedores vão progredir para os grupos da Battle 2, com os segundos classificados a lutarem uns com os outros e os restantes pilotos a fazerem o mesmo. Todos os vencedores da Battle2 a progredirem para a Grande Final com os segundos classificados a irem para a Final B e os restantes para a Final C.

Um cada vez maior número de pontos é atribuído em cada fase exceto na Battle 3. Haverá uma espécie de tudo ou nada durante uma volta para determinar quem obtém a primeira escolha da posição inicial em cada final. O vencedor da Grande Final é o ‘rei’ do evento e arrecadará o maior número de pontos da prova.