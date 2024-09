Aprenda a preparar o regresso às rotinas do seu animal de estimação

Depois do período de férias, e em pleno regresso às rotinas, lembre-se de preparar também o seu animal de estimação para este momento. Sim, os patudos também são afetados, como explica Miriam Freire, médica veterinária da ZU.

“Com a chegada de setembro, é importante garantir que os nossos amigos de quatro patas também estejam preparados e que lhes seja assegurada uma transição o mais suave e gradual possível, de forma a diminuir o seu stress e os momentos de ansiedade”, alerta.

A especialista indica sete passos para uma transição suave dos patudos neste regresso às rotinas:

Ajuste gradual do horário: Comece por retomar os horários normais das refeições e atividades gradualmente. Idealmente, faça-o com uma semana de antecedência.

Crie um espaço confortável: Proporcione uma cama confortável e um local tranquilo para o seu animal de estimação descansar.

Coloque desafios no ambiente: Mantenha o seu pet entretido com brinquedos interativos e quebra-cabeças de comida.

Mantenha a atividade física: Garanta o exercício físico suficiente (o dele o seu também!). Passeios matinais para cães e brincadeiras ativas para gatos são fundamentais.

Estabeleça rotinas de treino: Reforce comandos básicos e introduza novos truques de modo a manter a mente do seu pet ocupada.

Previna a ansiedade de separação: Faça um esforço para manter o tempo de qualidade com o seu patudo. Pode começar por praticar saídas mais curtas e ir aumentando gradualmente o tempo longe do seu melhor amigo.

Cuide da saúde mental: Dê atenção e carinho ao voltar para casa. Tenha em atenção que as interações calmas e continuadas ajudam os animais a sentirem-se seguros.

Consulte um veterinário

Consulte um veterinário sobre a melhor forma de ajustar a sua rotina e a do seu patudo. Este profissional terá em conta aspectos como a raça, a idade, as patologias e as características do seu animal de estimação e dar-lhe-á conselhos totalmente adaptados às suas necessidades. Saiba mais aqui.