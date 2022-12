Nas Notícias Aprenda a marcar consultas online no seu Centro de Saúde Por

Os portugueses têm apresentado queixas em relação às dificuldades em aceder aos serviços de saúde no serviço nacional e Manuel Pizarro, o ministro da Saúde, já indicou que caberá ao Estado criar condições para dar resposta e facilitar a tarefa dos cidadãos.

Com o desenvolvimento das chamadas novas tecnologias, e sobretudo com os ensinamentos que derivaram do período de confinamento, muitos portugueses têm vindo a optar por agendar online as suas consultas nos centros de saúde.

Quer saber como pode marcar online as suas consultas no seu centro de saúde? Veja como pode fazê-lo em poucos passos porque através do agendamento das consultas online poderá evitar filas e deslocações.

O utente só vai precisar de ter à mão o seu número de utente do Serviço Nacional de Saúde ou, em alternativa, ter o seu cartão de cidadão e um leitor de cartões.

Vá ao site www.sns.gov.pt. Autentique a sua conta por via da leitura do cartão de cidadão, não se esquecendo de concordar com as condições de utilização.

Depois, deve carregue em “Registar”. Assim, irá criar o seu registo, onde lhe são pedidas informações como nome completo, data de nascimento e deve indicar uma palavra-chave para aceder nas próximas vezes ao sistema, tal como um endereço de email e um contacto telefónico.

Como marcar a consulta? O passo a passo

Após realizar o seu registo, procure um botão amarelo onde aparece a indicação de “Marque aqui a sua próxima consulta”.

Só tem de clicar em “Novo Pedido” e indicar o utente que deseja a consulta, dando continuidade ao procedimento através do clique em “Continuar”.

Antes de concluir o processo, o sistema vai perguntar-lhe onde será a consulta desejada. Pode ser no centro de saúde ou numa Unidade de Saúde Familiar, dependendo do local onde você está inscrito como utente.

O sistema pede depois para indicar no calendário o horário que pretende agendar a consulta no que respeita aos horários disponibilizados.

O processo de agendamento de consulta está quase feito. Resta confirmar o pedido, tal como os dados do utente. Valide o pedido e carregue em “Continuar”. Seguindo este procedimento de forma correta, o sistema vai dizer-lhe que “O seu pedido foi submetido com sucesso”. E pronto, a sua consulta ficará agendada.

Fique depois atento ao endereço de email que tiver associado na conta ou ao seu contacto telefónico, pois será enviada uma comunicação por parte do sistema de saúde com indicações sobre a consulta, dando informações como o nome do médico, por exemplo.