Motociclismo Aposta nacional no enduro reforçada em ano de ISDE Por

A nova época do enduro nacional vai ser reforçada num ano em que Portugal vai receber novamente os Seis Dias de Enduro (ISDE). O anúncio foi feito pela Federação de Motociclismo de Portugal (FMP), que vai apostar fortemente no Campeonato Nacional de Enduro CFL Maxxis.

Num ano em que o Algarve receberá os ISDE, a FMP irá apoiar os pilotos mais jovens que desejem participar em provas internacionais e também apostar na formação, graças a um patrocinador para o Mini Enduro; a Jetmar.

Em 2019 o campeonato maior do enduro nacional será composto por seis provas, sendo que duas delas serão jornadas duplas – dois dias de duração e duas pontuações – e as restantes quatro terão apenas um dia, sendo que todas as pontuações serão consideradas para o apuramento da classificação final de cada categoria.

A grande novidade serão as duas novas classes Elite. A primeira para motos com motor a 2 tempos com cilindrada até 250 cc e motos com motor a 4 tempos com cilindrada até 250 cc. A segunda contemplará motos com motor a 2 tempos com cilindrada superior a 250 cc e motos com motor a 4 tempos com cilindrada superior a 250 cc.

O campeonato inicia-se a 3 de fevereiro em Santo André e terminará no Marco de Canaveses a 12 e 13 de outubro, sendo que a Régua recebe a competição a 2 e 3 de março, a Figueira da Foz a 31 de março, a Lousã a 20 de abril e Águeda a 30 de junho.

Haverá agora três classes de mini enduro – Infantis, Juvenis e Juniores. A primeira destina-se a motos a 2 tempos com cilindrada até 65 cc e pilotos com idades entre os 8 e os 12 anos, a segunda para motos a 2 tempos com cilindrada até 85 cc e motos a 4 tempos com cilindrada até 150 cc para pilotos com idades entre os 11 e os 14 anos, e a terceira para motos a 2 tempos com cilindrada até 125 cc para pilotos com idades entre os 13 e os 15 anos.

Estes campeonatos constarão de quatro provas, a primeira das quais a 2 de fevereiro em Santo André, seguem-se Figueira da Foz a 30 de março, Lousã a 19 de abril e Águeda a 29 de junho.