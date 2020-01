Motores Aposta mais forte para melhorar o Campeonato de Portugal de TT Por

O Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM|48 de 2020 foi apresentado oficialmente, e já com boas surpresas em termos de adesão.

A competição inicia-se a 7 e 9 de fevereiro com a disputa da Baja TT Vindimas do Alentejo, na qual estão inscritos já 150 concorrentes.

Foto: AIFA

Este número diz bem do dinamismo que a especialidade está a conhecer novamente e também da qualidade do evento alentejano, que faz parte de um calendário revelado no auditório do Núcleo Central do Taguspark, e que contou a presença do presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK).

Apesar do tema ser o Campeonato de Portugal de TT, não foi esquecido Paulo Gonçalves, cujo desaparecimento trágico no Rali Dakar marcou muito todos aqueles que seguem com interesse o todo-o-terreno a nível mundial e o desporto motorizado em geral.

Também foi uma ocasião para Ni Amorim sublinhar a necessidade de fazer tudo para melhorar a competição, face aos dados de retorno fornecidos pela Cision no final de 2019 Contas que não tiveram o crédito das provas de todo-o-terreno, face ao seu reduzido número.

Cenário que está prestes a mudar segundo o presidente da FPAK: “Acho que o nosso país merece. Temos um parque automóvel absolutamente fora de série na área de todo-o-terreno e depende muito de nós um com campeonato em 2020”.

Já a segurança foi um dos temas centrais nesta apresentação. “Hoje em dia se tivermos um acidente num percurso acho que provavelmente demoraríamos horas dentro de um carro até sair de lá”, lembra Alenjandro Martins.

Para o CEO da AM48 há que tomar medidas para proteger a vida dos pilotos: “Há situações no meio da serra, está a chover, não vai lá nenhum meio terrestre. Acho que tem de haver mais segurança, pensar um bocado nisto. Temos o campeonato mais competitivo da Europa, senão o maior do Mundo”.

A primeira prova da época está já aí ‘à porta’, e para a organização “estão montados os ingredientes para a nova época”. Humberto Silva diz mesmo que a Baja Vindimas do Alentejo “vai ter honras de ser a primeira do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, bem como fazer parte da primeira edição da Taça de Portugal de TT, para SSV, motos e quads”.