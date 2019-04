Apolónia e Monteiro asseguram primeira medalha lusa em Mundiais de ténis de mesa

Tiago Apolónia e João Monteiro asseguraram hoje a conquista da primeira medalha de sempre de Portugal em Mundiais de ténis de mesa, com a passagem às meias-finais da competição de pares, que decorre em Budapeste.

Apolónia, 54.º do ‘ranking’ mundial, e Monteiro, 173.º da hierarquia, beneficiaram da desistência nos quartos de final dos alemães Timo Boll e Patrick Franziska, que integraram a equipa vice-campeã do mundo em 2018, em Halmstad.

Com a chegada às ‘meias’, Apolónia e Monteiro vão subir ao pódio do torneio de pares, uma vez que não existe encontro para atribuição do terceiro lugar.

A dupla portuguesa vai disputar uma vaga na final da competição frente ao vencedor aos vencedores dos embates entre a dupla formada pelo romeno Ovidiu Ionescu e pelo espanhol Alvaro Robles diante dos suecos Mattias Alck e Kristian Karlsson.