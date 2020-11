Economia “Apoios aos bancos e à TAP davam para apoiar o turismo e pagar contas” Por

O chef Ljubomir Stanisic, um dos rostos dos protestos da restauração contras as medidas do estado de emergência, lembrou os apoios à TAP, que “estava falida há quatro anos”, e à banca para exigir apoios ao setor.

Lembrando o dinheiro que o Estado foi arrecadando nos últimos anos com “os milhões” investidos por privados no setor do turismo, o chef foi à SIC (canal onde vai ter um programa) perguntar ao Governo porque não usa essa receita fiscal para ajudar o setor neste momento de crise.

“Onde está esse dinheiro?”, questionou.

Ljubomir Stanisic referiu então exemplos de “realidades que são surreais”.

“A TAP recebeu 1200 milhões de euros, uma empresa que recebeu três investimentos nos últimos três anos, já estava falida há quatro anos. Porque é que vai receber mais 500 milhões e tem direito a despedir 2800 postos de trabalho, se nós não podemos despedir?”, perguntou.

“Temos apoios aos bancos, a banqueiros que roubam a população portuguesa, ex-primeiros-ministros que tiram dinheiro do povo e do Estado e estão em liberdade… esse dinheiro dava para apoiar o turismo hoje e pagar contas durante não sei quanto tempo”, garantiu.

Depois do ‘Jornal da Noite’, o empresário foi à ‘Edição da Noite’ continuar o ataque.

“O primeiro-ministro está a atirar areia para os olhos. Vai dar 20 por cento da faturação [de 2020]? Em 44 semanas, estivemos 11 fechados. Se é para fechar, temos de ter apoio”, atirou.

Ljubomir Stanisic fechou com uma pergunta: “Só na restauração perdemos 49 mil empregos. Temos 230 deputados, quantos deles perderam o emprego?”.

Na página de Facebook, o chef já tinha citado um relatório do World Travel & Tourism Council, segundo o qual o turismo era responsável por um em cada cinco euros gerados em Portugal durante o ano de 2019.