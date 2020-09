Nas Notícias Aplicações SandSpace e Plastic Free World vencem sexta edição do Apps for Good Por

Aplicação vencedora na categoria Ensino Secundário, SandSpace, pretende ajudar utilizadores durante a covid-19 ao indicar e saber os níveis de ocupação do areal de 685 praias marítimas e fluviais de todo o país.

A Fundação Calouste Gulbenkian foi, mais uma vez, palco da grande final da maior competição nacional pela melhor aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais.

Na sexta edição do Apps for Good foram atribuídos 11 prémios, sendo a ‘SandSpace’ a aplicação vencedora do 1º Prémio da linha do secundário, criada pelos jovens do Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite, que permite indicar e saber os níveis de ocupação do areal de 685 praias marítimas e fluviais de todo o país.

Nos segundo e terceiro lugares do Ensino Secundário ficaram, respetivamente, a ‘Faster’, do Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro, que pretende ajudar na entrega rápida de encomendas de pequenas e médias dimensões, e a ‘Auxilium’, da Escola Secundária Tomás Cabreira, que pretende ajudar pessoas presas em vícios como o alcoolismo ou a toxicodependência.

Da linha do Básico, a primeira melhor aplicação foi para a ‘Plastic Free World’ da Escola B.S. Levante da Maia – uma app que disponibiliza dicas simples e práticas para a redução do plástico.

O segundo lugar foi atribuído à ‘PooPet’ do Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches, app que tem por objetivo eliminar o problema dos dejetos dos animais através de pontos de recolha.

E o terceiro lugar à ‘Cartão Escolar Digital’ da Escola Básica 2,3 Piscinas, que permite substituir a utilização do cartão escolar físico pela utilização do telemóvel.

O Prémio do Público foi atribuído à aplicação ‘Plastic Free World’, e o Prémio Jovem Aluna.PT foi atribuído à aluna Iris Ferreira da aplicação ‘PooPet’.

Já o Prémio Tecnológico foi entregue à aplicação ‘SandSpace’, o Prémio Cooler Planet apoiado pelo BNP Paribas, foi entregue à app ‘ReAPP’, do Agrupamento de Escolas de Sátão, que pretende combater o desperdício e a redução dos resíduos sólidos urbanosenquanto o Prémio Future Up – a nova categoria apoiada pelo Movimento Social e Educativo da Fundação GALP – foi atribuído à aplicação ‘BOW’, da Escola Secundária de Gondomar, que permite regular e limitar o consumo diário de água num chuveiro e, dessa forma, reduzir o consumo de energia.

A grande final decorreu ontem, dia 17 de setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian e contou com 20 equipas de alunos finalistas que demonstraram online o trabalho desenvolvido ao longo do último ano letivo, apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam problemas reais.

O Evento Final contou com o apoio da Presidência da República, através da presença online de Isabel Alçada, Assessora para a Educação, bem como com as presenças de André Aragão de Azevedo, secretário de Estado para a Transição Digital, de José Vítor Pedroso, diretor-geral da Educação, e de João Baracho, diretor-executivo do CDI Portugal.