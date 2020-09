Nas Notícias Aplicação móvel incentiva à reciclagem Por

A Sociedade da Água de Monchique lançou a aplicação myMonchique, disponível para IOS e Android, que oferece aos utilizadores um plano de funcionalidades, associadas a um estilo de vida saudável e ecológico.

De entre as novidades disponibilizadas pela “myMonchique”, destaca-se o sistema de incentivo à reciclagem, onde os consumidores são desafiados a registar o momento em que reciclam as garrafas de Água Monchique.

Este gesto vai garantir a conquista de pontos que podem posteriormente, e em breve, ser trocados por produtos, que indexam um ranking nacional do top 100 “recicladores” e respetiva atribuição de “selos” digitais partilháveis nas redes sociais.

O controlo e critério da atribuição de pontos irão estar associados ao cruzamento conjuntivo de dois fatores: a introdução via APP, de código (único) que existirá em cada garrafa, e a geolocalização – estar na proximidade de um ponto de reciclagem reconhecido.

A marca acredita que “esta funcionalidade irá desencadear um novo e inovador movimento nas redes sociais: o #ecoselfie, que irá viralizar a adoção da app ao mesmo tempo que estimulará o ato de reciclagem”, afirma Vítor Hugo Gonçalves, CEO da Sociedade da Água de Monchique.

A “myMonchique” está a ser desenvolvida em parceria com a tecnológica portuguesa Quantum Leap.

A aplicação disponibiliza ainda a função de monitorização de consumo de água com análise de dados e respetivo histórico, com potenciais pontos no seu cumprimento, um assistente virtual (Aqua) que sugere e aconselha o consumo de água para a manutenção de níveis de hidratação saudáveis, tendo em conta fatores como a meteorologia, a constituição física ou o estilo de vida do utilizador, secção de conteúdos in-app/notificações (faqs, notícias, dicas, promoções) do universo Monchique, entre muitas outras funcionalidades.

Vítor Hugo Gonçalves revela ainda que “esta é apenas a versão 1.0 da APP myMonchique pois em breve serão introduzidas mais funcionalidades que irão conectar-se a outras inovações que a marca lançará e que irão surpreender o mercado”, afirma.

O lançamento da “myMonchique” surge integrado no plano de investimentos e de inovações, iniciado pela empresa em finais de 2019, suportado em três grandes vetores: inovação, sustentabilidade e diferenciação.