Nas Notícias APIC cria Núcleo dedicado aos Doentes Valvulares Cardíacos Por

A Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular (APIC) acaba de criar o Núcleo de Ligação ao Doente Valvular. Esta iniciativa tem como objetivos consciencializar para a doença valvular cardíaca e oferecer um apoio mais próximo aos doentes valvulares cardíacos.

“A doença valvular cardíaca, como o nome indica, é uma doença que afeta as válvulas, que constituem o coração, responsáveis por regular o fluxo sanguíneo neste órgão. Este Núcleo surge, assim, como um espaço de escuta atenta e partilha de conhecimentos sobre a doença valvular cardíaca. Estava em falta uma linha de comunicação personalizada de proximidade aos doentes valvulares cardíacos. Neste sentido, e por acreditarmos que o conhecimento é uma ferramenta poderosa na promoção da saúde cardiovascular, a APIC avançou com a criação desta iniciativa com o objetivo de fornecer informação rigorosa e atualizada, num formato acessível e relevante para o dia a dia dos doentes valvulares cardíacos”, explica Rita Calé Theotónio, presidente da APIC.

E acrescenta: “Além de uma comunicação mais direta e específica, o Núcleo de Ligação ao Doente Valvular irá desenvolver ações de esclarecimento e webinares com profissionais de saúde especializados, promovendo encontros de doentes para partilha de experiências. Queremos que as pessoas estejam atentas às formas de prevenção desta doença e que compreendam que, com conhecimento e apoio, é possível construir um estilo de vida seguro, saudável e equilibrado”.

O Núcleo de Ligação ao Doente Valvular será coordenado por um cardiologista de intervenção e três representantes dos doentes valvulares cardíacos.